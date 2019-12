Heidi nám předvedla psí drezuru: Knírač Eda je stále jediný chlap v jejím životě

Heidi Janků byla na křtu klipu jako doprovod svého psa, který šel za kmotra. Super.cz

Heidi Janků (57) vyrazila na křest nového videoklipu Jarka Šimka (45) s názvem Můj psí kamaráde, a to pouze jako doprovod. Hlavní roli kmotra hrál totiž zpěvaččin knírač Eda. "Je to jeho první společenská akce a docela se bojím, jak to zvládne, přece jen je to mladý dvouletý pes," strachovala se Heidi.