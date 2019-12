Podívejte se, po kom je tak krásná. Jitka Nováčková vytáhla kabát, který její maminka nosila před 20 lety

Jitka Nováčková Foto: Instagram J. Nováčkové

Jako modelka Jitka Nováčková (27) módu miluje, to nezastírá. Nájezdy na obchody s oblečením ale nepořádá. V době, kdy se udržitelnost skloňuje ve všech pádech, se i Jitka snaží k módě přistupovat zodpovědně. A vyzývá k tomu i své followery.

Nováčková je milovnicí second handů, bazarů a různých vintage shopů. A v neposlední řadě i šatníku své maminky, který opravdu vytěžuje. Naposledy se fanouškům pochlubila fotkou v kabátu, v němž ji maminka před dvaceti lety vedla do první třídy. „Já jen abyste věřili, že fakt nosím mraky máminých kousků. Prostě nemám oblečení na sezónu, ale na...na 30 let,“ směje se Jitka.

„Dřív byla právě moje hlavní motivace ušetřit, teď mi jde o to, aby se tolik neprodukovalo, nenakupovalo a hlavně nevyhazovalo. Na světě už skoro všechno je. Jo, i to bílý triko, co zrovna potřebuju,“ píše Jitka.

Když už pořizuje nové, vítězí u ní kvalita nad kvantitou. „Kombinuju to, občas nová a kvalitní věc, klidně z Pařížský, protože ty vám pak kvalitou vydrží tak sto let..., občas z druhý ruky,“ říká Jitka.

Nováčková začíná pronikat i do světa moderace. Za sebou má několik módních akcí a před sebou galavečer, během kterého budou vyhlášeni nejlepší čeští influenceři - Czech Social Awards. Večerem bude provádět spolu se Zorkou Hejdovou. ■