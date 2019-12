Setkání dvou hereček jedné role: Dana Morávková si ze zahraničí přivezla milou vzpomínku

Dana Morávková s britskými kolegy Foto: Archiv D. Morávkové

Morávkovou, kterou diváci znají jak z obrazovek, tak i z jevišť, logicky zajímá, co nabízejí zahraniční divadelní scény. Na jednu hru si obzvlášť brousila zuby. Jde o komedii Hra, která se zvrtla (The Play That Goes Wrong), kterou nyní začalo uvádět pražské Divadlo Bez zábradlí a v níž Morávková také účinkuje. Originální nastudování si tak nemohla nechat ujít.

Hra, která se zvrtla - Divadlo Bez zábradlí

Divadlo Bez zábradlí

A z londýnského West Endu si odvezla zážitek nejen kulturní zážitek, ale i z milého setkání. Po představení měla možnost se vidět s britskou herečkou Catherine Dryden, která hraje stejnou roli jako Morávková v Praze - Annie, a s jejím kolegou Jakem Curranem. ■