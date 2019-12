Po roce na parketu StarDance: Pamatuje si pětibojař David Svoboda ještě taneční kroky?

David Svoboda si opět zatančil ve StarDance. Video: Česká televize, Super.cz

V loňském roce se probojoval až do finále StarDance , David Svoboda (34) tak na tanečním parketu strávil několik měsíců. Velkým potěšením pro něj bylo, že se mohl po roce opět vrátit na místo činu. Vystoupil společně s aktuálním soutěžícím Jakubem Vágnerem během večera pro Centrum Paraple.

Jakub Vágner tančí s Michaelou Novákovou

„I loni jsem měl tohle charitativní kolo nejradši, užil jsem si ho nejvíc, a tak jsem byl strašně rád a poctěn, že jsem dostal pozvánku i letos,“ prozradil nám David, který se opět začal věnovat svému sportu a tanci příliš nedá.

„Už jsem z toho tanečního tréninku trochu vypadl, takže to pro mě byla zase novinka v tom mém normálním režimu,“ řekl Svoboda, který soutěžil po boku tanečnice Veroniky Lálové (28).

I po skončení soutěže si spolu ještě zatančili. „S Verčou jsme od loňska tancovali řádově tak desetkrát, to se nám poštěstilo, měli jsme nějaké příležitosti, takže jsem si to občas zopakoval, ale už to opravdu pomalu zapomínám. Naštěstí ne všechno, ale řekněme, že z těch deseti tanců jsme na různých akcích volili čtyři až pět,“ svěřil David. ■