Hayley Hasselhoff Profimedia.cz

Dcera Davida Hasselhoffa (67) Hayley (27) je jednou z žen, které se dlouhodobě prosazují na poli plus size modelingu. Ona sama od svých 14 let. Navíc už jako mladá dívka pochopila, co některým ženám dojde až v dospělosti, a jiným bohužel vůbec - totiž že by se měly mít rády takové, jaké jsou. Ve Vídni byla za své postoje, motivaci a inspiraci oceněna na galavečeru Žena roku.