Herečka Melissa Benoist (31) se proslavila hlavní rolí v seriálu Supergirl. Hrdinkou je krásná blondýnka ale i ve skutečnosti. Na svém Instagramu promluvila o domácím násilí a detailně popsala zážitky, které by se daly přirovnat ke scénám z hororu. Svůj příběh, který sepsala na papír, přečetla sledujícím ve svých Instastories.

Začal podobně jako u mnohých týraných žen, Melissa se zamilovala do muže, který k ní byl pozorný a velmi ji miloval, tedy alespoň si to myslela. Láska ale brzy přerostla v posedlost, když jí partner kontroloval telefon a apeloval na ni, aby nebrala role, ve kterých by s někým měla byť jen flirtovat. „Ustupovala jsem mu, protože jsem mu nechtěla ublížit,“ uvedla s tím, že byl partner, který byl mladší než ona, vynikající manipulátor.

Když poprvé došlo na fyzické násilí, stalo se to prý tak rychle, že herečka vůbec netušila, jak na to zareagovat. „Rychle jsem zjistila, jaké to je, když vás někdo přišpendlí k zemi a fackuje hlava nehlava, bije vás tak, že nemůžete popadnout dech, vláčí vás za vlasy po chodníku, dá vám hlavičku, hodí s vámi o stěnu, až je v ní díra nebo vás škrtí,“ popsala.

„Naučila jsem se zamykat v pokoji, ale rychle mě to přešlo, protože dveře se snadno rozbijí,“ pokračovala v popisu příšerných zážitků. Nejhorší pro Melissu však bylo, že se sama změnila k nepoznání.

„Násilí tvoří násilí, takže jsem se s ním prala taky, protože vztek je nakažlivý,“ přiznala s tím, že se z ní stala osoba, na kterou se nedalo spolehnout. Navenek působila přátelsky, ale v soukromí byla uzavřená. „Stala jsem se nejodpornější verzí samy sebe. Nevážila jsem si ničeho,“ doplnila s tím, že někdy za celý den ani nevylezla z postele.

Zlomovým bodem pro ni byl incident s telefonem. „Uhodil mě do obličeje mobilem. Roztrhl mi rohovku a skoro celou bulvu. Měla jsem potrhanou kůži a zlomený nos. Oko bylo tak oteklé, že jsem ho nemohla otevřít. Tím se ve mně něco zlomilo.“

Melissa se obrátila na kamarádku, která jí pomohla odejít od partnera. Rozchod nebyl pro herečku jednoduchý. „Nechtěla jsem ublížit někomu, koho jsem tak dlouho chránila,“ přiznala s tím, že čím víc lidem se svěřila, tím jasněji svou situaci viděla.

„Budu se z toho vzpamatovávat celý život,“ zakončila emotivní video, které mělo posloužit především jako součást její terapie, a pomoci Melisse vyrovnat se s temnou minulostí. Benoist je od loňska šťastně vdaná za hereckého kolegu Chrise Wooda. V minulosti byla provdaná za herce Blake Jennera. ■