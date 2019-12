Marika si užívá mateřství. Michaela Feuereislová

"Tak jestli jsem si s břichem přála zastavit čas, tak teď bych ho nejradši zarazila z každý strany těžkejma cihlama, aby se nemohl pohnout ani o vteřinu," napsala si herečka známá jako Bibi z Ordinace v růžové zahradě k roztomilé fotografii.

Herečka, která před pár dny oslavila třicáté narozeniny, také zveřejnila, jak se její druhý potomek jmenuje. „Děkuju Vincentovi, že mi spadl z nebe do náruče, děkuju Benovi za to, jakej je, děkuju Petrovi za všechno, děkuju mámě a tátovi za to, že mě před třiceti lety z lásky vyrobili,“ svěřila se Marika. ■