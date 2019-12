Jak krásné je dávat

Zenith El Primero – neuvěřitelná přesnost

Lahůdkou pro znalce jsou vždy hodinky s komplikacemi. Tyto technické skvosty jsou ještě působivější ve skeletonových hodinkách, tedy hodinkách, kde jsou v číselníku, či i v zadním víčku vytvořené průhledy v kterých je možno hodinářský stroj obdivovat. Firma Zenith, jejíž historie sahá až do roku 1865, vytvořila chronograf, tedy mechanismus stopek, kde jejich ovládání je nezávislý na standardním měření času s unikátním strojkem El Primero 9004. Ten dosahuje vysoké přesnosti měření času a to na 1/100 sekundy. Této přesnosti dosahuje za použití separátní setrvačky, která kmitá na frekvenci 50Hz, což je 360 000 vibrací za hodinu. Možná, že jsme někomu pomohli s výběrem výjimečného dárku, ale i kdybyste měli pouze chuť všechny jmenované unikáty a samozřejmě ještě více vidět in natura a to včetně odborného výkladu v příjemném prostředí, neváhejte navštívit plzeňské náměstí Republiky s klenotnickým domem Altman.