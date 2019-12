Nejdřív zuřila, pak si ji zamilovala: Kamila Nývltová má nečekaně novou členku rodiny

Kamila Nývltová má nového psa. Super.cz

„Ano, mám miminko. Psí miminko, holčičku a jmenuje se Emma,“ řekla se smíchem zpěvačka, která je z pejska nadšená. Ze začátku byla ale z pořízení pejska poměrně přepadená. „Přišla jsem k ní takovou velkou náhodou. Můj přítel říkal už dva měsíce, že jeho známý bude mít štěňátka. Já mu pořád říkala, že pejska mít nemůžeme, že na to nemáme čas, že má ještě vydržet, až budeme mít zahradu nebo barák,“ prozradila Kamila, pro kterou si přítel Pepa připravil překvapení.

„Pak mi začal posílat fotky, a asi před třemi týdny mi volá, že má pejska v autě. Nejdřív jsem zuřila, protože jsem na to nebyla připravená. Mezi psy jsem vyrůstala odmalička, máme doma pět psů, ale takhle sama jsem si to neuměla představit,“ řekla Super.cz Kamila.

Malou Emmu si ale okamžitě zamilovala. „Viděla jsem ji poprvé a byla to láska,“ prozradila zpěvačka, která nechce nic podcenit a už nyní chodí se štěnětem na výcvik. „Je to zápřah. Jak je malinká, tak potřebuje pořád péči. Chodíme s ní i na cvičák, aby uměla, co má, věnujeme se jí a nenecháváme ji ani dlouho doma. Stala jsem se na ní závislá, je to láska a opravdu člen rodiny,“ svěřila Nývltová, kterou jsme potkali ve Slovanském domě.

Vedle péče o pejska čeká zpěvačku nyní pracovní zápřah. Má naplánovanou řadu vánočních koncertů, takže bude v jednom kole. „Budu mít vánoční koncerty, festivaly, rozsvěcování stromečku, a to se zastavím až 22. prosince, kdy všichni pojedeme k nám a budeme jíst cukroví,“ prozradila Kamila. ■