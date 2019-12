Miss Nikol Uhlířová krásná i v zimě! Co nakoupila?

Česká Miss Face Nikol Uhlířová (21) o víkendu nakupovala na adventních trzích. I přes nevlídné chladné počasí rozdávala úsměvy a ohromila kolemjdoucí skvěle vypadající pletí. V příjemné adventní atmosféře jsme se jí zeptali, co nakoupila sobě a svým blízkým. A také na tajemství perfektního vzhledu v zimním počasí.

O dárcích pro své blízké se Nikol příliš povídat nechtělo. Přece jen by takto prozradila vánoční tajemství své rodině. Ale o nákupech pro sebe byla sdílnější a nechala nás nakouknout do své tašky. Kdo by u ní hledal kosmetiku a oblečení, byl by zklamaný. Nikol nám ke svému nákupu řekla: „Předvánoční čas mám od mala spojený se spoustou ovoce. Takže jsem si dnes v sychravém počasí nakoupila hlavně vitamíny, nějaké mandarinky, limetky, ovocnou šťávu.“

Na dotaz, kde v poslední době nejčastěji nakupuje kosmetiku, byla Nikol sdílnější: „Objevila jsem tajemství přírodní korejské kosmetiky. Asi půl roku jsem zjišťovala účinky různých asijských výtažků a začala vše nakupovat na internetu. Kromě toho zkouším dodržovat postupy korejských žen. Již několik týdnů třeba používám mandarinkovou kúru korejské značky Qyo Qyo. Ráno mi stačí jeden krém, večer pak čtyři přípravky. Jednou týdně si navíc dopřeju dvacet minut klidu s mandarinkovou pleťovou maskou. Takže ovoce dodává vitamíny a hydrataci i mé pleti.“ ■