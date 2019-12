Tento fešák zaujal svým nástrojem a svalnatou postavou nejen Lucii Bílou, ale i další známé dámy

Poutá pozornost hudbou i svaly. Foto: Elizaveta Konyukhova

Na křest René Juniora, jehož až nebezpečně vyvedené sexy fotky dostávají ženy, ale i muže, přišli klubu do La Loca Felix Slováček, Pavel Šporcl a český Rambo a držitel Thálie Peter Pecha.

„Já jsem byl kmotrem i prvního alba René Juniora s názvem The Secret Moment a nemohl jsem chybět ani tentokrát, když křtíme Digital Transition. René to prostě se saxofonem umí výborně a jsem rád, že je tu někdo další, kdo prostě umí… Je to zkrátka muzika, kterou mám rád. Jeho desce přeji úspěch, protože si to bezesporu určitě zaslouží,“ řekl „kolega“ mladého muzikanta Felix Slováček, jenž dorazil i se svou partnerkou Lucií Gelemovou.

„René je bezesporu velmi pohledný, charismatický muž, má talent a i Felix uznává, že je to opravdu dobrý reprezentant té mladší muzikantské generace. Dobře se na něj dívá a dobře se poslouchá...," přiznala partnerka známého saxofonisty.

Pavel Šporcl přiznal, že ač dává přednost ženám, René Junior jako muž má všech pět P a pro křehké pohlaví musí být totálním magnetem. „Je to prostě sympatickej, urostlej a k tomu talentovanej chlap. Muzika všeobecně provází celý můj život, takže jsem dlouho neváhal stát se kmotrem téhle novinky. Je to velice příjemné album plné pěkných instrumentálních skladeb a René Junior to se svým nástrojem umí, takže mu přeji, aby se stejně jako v zahraničí prosadil i u nás a tuhle desku si lidé oblíbili,“ řekl houslista.

Peter Pecha přišel na křest taky velmi rád. „Jsem tu kvůli Rendovi a kvůli muzice. Mám rád lidi, kteří si jdou svou pílí a úsilím za svým. Moc mu přeju úspěch, sám vím, jak je těžké se prosadit,“ dodal český Rambo.

René Junior o fanoušky a fanynky nemá nouzi. Stejně tak jako o vystoupení na různých akcích, festivalech, večírcích. Několik let cestoval po světě a hrál na lodi. Nyní jeho skladby hrají dokonce v anglických či amerických rádiích. „Jen v Česku je to složitější. Oni totiž tady nevědí, kam tento druh muziky zařadit. Přitom i v sousedním Německu a Rakousku rádia i takové věci běžně hrají. Třeba se dočkám,“ povzdechl si saxofonista. ■