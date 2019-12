Už nehodlá žít sama. Petra Janů se rozhodla k razantní životní změně

Nemůže se dočkat nového parťáka. Foto: Lenka Hatašová

„Rozhodla jsem se, že si pořídím chlapa,“ oznámila vítězoslavně. A pak dodala: „Na jaře by se měl narodit v chovatelské stanici Maja. Dnes jsem se pozdravila s jeho rodinkou. Nešlo je moc udržet, byli jako pytel blech."

Trojnásobná Zlatá slavice si hodlá pořídit maltézáčka. „Bylo to jednoduché. Už jsem tohle plemeno měla a je to úžasné. Navíc nenáročné, bezproblémové a skladné. Může se mnou všude, a hlavně to bude i takový malý ´módní doplněk´, protože bude bílý. No řekněte, k bílému autu bílý pes?“ smála se na celé kolo zpěvačka, která se už těší, jak bude nakupovat všechny potřeby, pelíšek a hračky pro svého nového společníka. Zatím to dělala pro psí miláčky svých kamarádů. „Třeba pro labradoří miminko Buddyho mých kamarádů a některé další. Ale tenhle bude můj,” říká s nadšením.

Pejska hodlá mít Petra stále při sobě. „Budu ho brát na vystoupení, budu s ním na chalupě, a protože jsme se rozhodly i s kamarádkou, která má dcerku, a ta děsně chce pejska, tak to budou dvojčátka z jednoho vrhu a z úžasné chovatelské stanice, kde s tím mají mnohaleté zkušenosti. Už máme i vybraná jména, která ale zatím neprozradím. Nějaké to tajemství si zatím musím nechat pro sebe,“ dodala Janů s tím, že má alespoň o důvod navíc, proč se těšit na jaro, které tolik miluje. „Doufám, že ta zima uteče rychle a už tu za chvíli bude to malé chlupaté stvoření,” dodala Petra Janů. ■