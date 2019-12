V plavkách jsou k nakousnutí, ale obstojí i v zástěře u plotny? Finalistky Miss prozradily, jakým jídlem by ohromily muže

Vyzpovídali jsme finalistky Miss Czech Republic přímo v kuchyni. Super.cz

Finalistky si během soustředění prochází různými disciplínami, například vědomostním testem nebo právě kurzem vaření. Ředitelka soutěže Taťána Makarenko (30) chce totiž poukázat na to, že dívky, které se do finále probojují nejsou jen věšákem na oblečení nebo ozdobou přehlídkových mol.

„Myslím si, že je to krásné spojení, když žena umí vařit, a ještě k tomu je krásná, schopná a talentovaná. To je naprosto kompletní balíček, který by si samozřejmě každý přál. Mou prací je ukazovat dívky v jiném světle. Ty komentáře pod fotkami ,A umí také vařit?,' to chceme právě zlomit,“ nechala se slyšet bývalá Miss Táňa Makarenko. Krásná brunetka jde svým svěřenkyním příkladem a když po příchodu domů odloží podpatky, stává se z ní hospodyňka. „Vařím lehce stravitelná jídla, která jsou dobrá pro sportovce, protože jednoho mám doma. Musím vařit rýži, grilovanou zeleninu, kuřecí maso, něco opravdu lehkého, protože zápasové dny jsou třikrát v týdnu. Teď mi odjel do Polska, takže se doma nemusím tak snažit,“ přiznala kráska s ukrajinskými kořeny.

Jenže i mistr tesař se někdy utne a malé gastronomické karamboly se nevyhýbají ani Táně. „Jednou se mi stalo, že jsem přismahla maso. Bylo to jako podrážka, nedalo se to žvýkat, ani jíst. Chtěla jsem, aby to snědl, ale nepodařilo se to,“ rozesmála se modelka a přiznala, že docela ráda peče moučníky, ovšem i tam se někdy nezadaří a třeba špatně vykyne těsto. „Občas je to jedlé, občas méně jedlé, ale jak říkám: Snaha se má vždy ocenit. Takže doufám, že se snažím, a že to oceňuje,“ dodala na závěr. ■