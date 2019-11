3 vlasové experimenty Jitky Čvančarové: Sluší jí více blond, červená, nebo tmavě hnědá barva?

Jitka Čvančarová a její vlasové proměny Michaela Feuereislová

V roce 2014 se objevila na premiéře filmu Dědictví 2 jako blondýnka a všichni tehdy zalapali po dechu, protože jí to neskutečně seklo. Odbarvení tehdy podstoupila kvůli roli: "Parukou by se to prý vyřešit nedalo. Tak jsem si řekla, proč to nezkusit. Strávila jsem asi šest hodin u svojí kadeřnice Blanky, která je i moje kamarádka, a během odpoledne ze mne udělala blondýnu. A překvapivě se v tom cítím docela dobře," řekla nám tehdy sama Jitka.

Tentokrát se objevila na akci s červenými vlasy, které měl na svědomí její nynější kadeřník Michal Zapoměl. Ovšem tentokrát Jitčiny kadeře netrpěly a šlo o paruku. Společně totiž dražili originální panenku s červenými vlasy pro organizaci UNICEF. ■