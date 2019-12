Překonal deprese, ale opět ho zradilo zdraví: Jarek Šimek křtil desku, dva klipy a kalendář s natřikrát zlomeným kotníkem

Jarek Šimek křtil svoje díla s nohou v sádře a o berlích. Super.cz

Zpěvák Jarek Šimek (45) bojoval s mnoha zdravotními problémy, které se navázaly na celkové vyčerpání organismu. Nakonec skončil na antidepresivech . Sotva se dal zpěvák dohromady, a to jak fyzicky, tak psychicky, začal zdravě žít a pořídil si pejska z útulku, přišla další rána. Zlomil si natřikrát kotník. Svoje dva videoklipy, desku a kalendář se svými fotografiemi tak křtil s nohou v sádře a o berlích.

"Zlomený kotník jsem ještě neměl, tak to asi muselo přijít. Natáčel jsem videoklip pro svého kamaráda Marcela Zmožka a špatně jsem šlápl," krčil rameny Šimek, který tak musí odpočívat od fitka, kde si vymakal záviděníhodnou postavu. Tu ostatně předvedl i v kalendáři, který se také křtil. "Teď si musím dát pauzu," dodal.

Po pracovní stránce se ovšem Jarkovi daří. Jeho píseň Svatební, k níž se konečně křtil videoklip, který už má přes dva milióny zhlédnutí, ho dostala na špičku nejžádanějších skladeb na českých svatbách. "Konečně se mi něco podařilo a udělal jsem hit, který se hraje na spoustě svateb a já se pomaličku aplikuju jako svatební zpěvák. Bránil jsem se tomu, ale je to nával lidí, kteří chtějí, abych jim tam zazpíval, že se nedá odmítnout. Jsem za to moc rád a dneska se křtilo i stejnojmenné cédéčko," raduje se Šimek.

Kromě toho natočil ještě videoklip k další písni Můj psí kamaráde na počest nejen Jarkova pejska Bena, kterého si zpěvák vzal z útulku. Zpěvák ovšem přiznal, že se svým psem měl velké problémy. "Pořídil jsem si psa, protože jsem se potřeboval uklidnit, a do určité míry mi to pomáhalo. Ale pořídit si psa z útulku není legrace, začal bezdůvodně napadat jiné psy, a dneska ho mám už tři měsíce na převýchově," přiznal Šimek.

"Beníček už dělá pokroky a já do toho vrazil strašnou raketu peněz. Ale nelituju toho, protože toho psa miluju a nechci, aby se stal nebezpečným mně ani ostatním. Taky ten výtěžek z prodeje kalendáře nebo zhlédnutí klipů použiju právě na tohle. Přijde mi už legrační, jak se všechno křtí na výtěžek pro kdovíco a všichni tušíme, jak to je. Proto jsem se rozhodl, že to půjde prostě na Šimka," uzavřel. ■