Kim Kardashian už nahou neuvidíte: Tohle přimělo hvězdu, kterou proslavily její obnažené křivky, k radikální změně

Kim Kardashian Profimedia.cz

Jestli existuje nějaká celebrita, kterou fanoušci vidí raději nahou než oblečenou, je to pravděpodobně Kim Kardashian (39). Proslulá postava tvaru přesýpacích hodin z ní učinila hvězdu, stejně jako pověstná porno nahrávka s bývalým partnerem Williamem Raymondem Norwoodem Jr. známým pod přezdívkou Ray J.

Jako jediné celebritě se jí podařilo z ostudy vytěžit popularitu a dodnes své obnažené křivky používá k propagaci produktů nejen vlastní značky. S tím je prý ale konec, jak se Kim nyní nechala slyšet.

„Asi jsem se trochu probudila. Uvědomila jsem si, že nemůžu projíždět Instagram před svými dětmi, aniž by se jim konstantně nezobrazovala nějaká nahota. A já jsem její součástí, vždyť když si vezmete mou fotku na obálku magazínu Paper,“ poukázala na jednu ze svých nejodhalenějších fotek v rozhovoru pro New York magazín.

Kvůli odvážným snímkům se necítila dobře ani v Bílém domě, kde jednala o vězeňské reformě. „Byla jsem tam a druhý den sdílela bláznivou fotku v bikinách, doufala jsem, že to nikdo neuvidí, protože jsem se tam další týden měla vrátit.“

Pilná studentka práv už nechce být vnímána jako sexsymbol, ale jako matka a podnikatelka, i když si uvědomuje, že za to, jak ji lidé vnímají, si může sama. „Když mě okradli, něco se ve mně změnilo. Všechny ty věci, na kterých mi tehdy záleželo, kabelky, auta, pořád to mám ráda, ale už na nich nezáleží.“

Moment, kdy se Kim v hotelovém pokoji v Paříži stala obětí loupežného přepadení, byl také momentem, kdy si uvědomila, že chce pomáhat lidem. „Nechte mě pracovat tak deset let na mých značkách, a pak jednoho dne přestanu být Kim K. a stanu se právničkou. Uvědomila jsem si, že to je to, na čem mi záleží,“ uzavřela. ■