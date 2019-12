13 kilo má dole a hubne dál: Bývalá hvězda kapely Holki ale zároveň bojuje s vážnou nemocí

Klára Kolomazníková zhubla a bojuje s vážnou nemocí. Super.cz

O tom, že se zakládající členka skupiny Holki, která se vydala na sólovou dráhu, Klára Kolomazníková pustila do hubnutí, už jsme informovali. Blonďatá zpěvačka od jara zhubla 13 kilo, aby dobře vypadala nejen na svém narozeninovém koncertě, který měla ke čtyřicetinám v divadle Semafor.

Hubnutí pro ni ovšem není jednoduché. Zároveň totiž bojuje s Crohnovou nemocí, kterou jí diagnostikovali před necelými třemi lety. "Mám určitá výživová omezení. Kromě smaženého a mastného bych neměla jíst například ovoce a zeleninu s peckami a semínky. Ale přiznám se, že to úplně nedodržuji, miluju papriky a rajčata," svěřila nám Klára, s níž jsme se potkali na křtu kolegy Jarka Šimka (45), který se ostatně také dal na zdravou životosprávu.

"Pokud jde o běhání, můj doktor mi říkal, že jsem první, kdo s Crohnovou nemocí denně běhá. Někdy je mi lépe, někdy se cítím hůř, ale zjistila jsem, že běhání mi dělá dobře. Snažím se vyběhnout opravdu každý den. Před čtyřicítkou jsem zjistila, že bez toho pohybu to nejde. A výsledky se dostavily. Už mám některé věci velikosti M, což jsem neměla devět let," řekla Super.cz.

Nezanedbává ani svoji profesní kariéru. Vedle zmíněného koncertu natočila i svoji první vánoční píseň, kterou pro ni napsal skladatel Zdeněk Hrubý (48). "Už ji začínají hrát v rádiích, z toho mám radost. Na stará kolena pokukuji také po muzikálech. A na příští rok chystám další projekt, jehož součástí budou i fotografie, takže bych do té doby ráda dala ještě nějaká kila dolů," prozradila Klára, které to nevychází jen v soukromém životě a žije sama s dcerou. "Single už jsem tři roky. Nevím, co dělám špatně," uzavřela. ■