Má dva syny a 15 let je šťastně zadaná: Takhle teď vypadá bývalá láska Jaromíra Jágra

Nikol Lenertová byla kmotrou videoklipu Jarka Šimka. Super.cz

Už je to sedmnáct let, co se přestala objevovat na obrazovce televize Nova, kde bývala parťačkou Karla Voříška (56). Moderátorka Nikol Lenertová prožila i románek s Jaromírem Jágrem (47). Od doby, co z médií odešla, se toho u ní samozřejmě hodně změnilo. Především je maminkou dvou synů, s jejichž otcem žije už patnáct let.