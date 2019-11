Aneta Krejčíková z Ulice zveřejnila intimní foto z porodu: Promluvila o zkažené plodové vodě i chybějící lásce

Aneta Krejčíková Foto: Instagram A. Krejčíkové

A podělila se i o to, jak komplikovaný porod s ní měla její maminka. Nechyběl ani kontroverzní názor na domácí porody.

„Ano, ideální porod si představuji v mně blízkém a příjemném prostředí, na tom není nic zvláštního a vůbec nic k nepochopení. Trauma z porodu přišlo už tak kolem mého třináctého roku, kdy jsem, aniž bych věděla, jak to v těle přesně funguje, měla strach z paralyzující bolesti. Přemýšlela jsem nad porodem přesně tímhle způsobem, protože to bylo přirozený, díky zkušenostem mých žijících i nežijících předků,“ nechala se slyšet Aneta.

„Moje maminka mě rodila v jednadvaceti s třítýdenním zpožděním císařským řezem. V plodové vodě, která byla zkažená, jsem se nějaký čas trávila a hned po porodu mě převezli přes celou Prahu do Motola, kde mě zachraňovali. Mámu připravovali na to, že můžu mít trvalý následky v podobě mentálního handicapu. To chceš slyšet po porodu! Držela mě v náruči až po třech týdnech,“ šokovala Krejčíková, jež je přesvědčena, že to následně mělo vliv na její vztah s maminkou.

„Nepíšu o tom kvůli srdceryvnému příběhu se šťastným koncem, ale kvůli tomu, že na porodu hrozně záleží. Odvíjí se od něj vztah maminky a dítěte. S maminkou jsme měly hodně komplikovaný vztah a jsem přesvědčená, že je to tím, že mě poprvé pomazlila až po třech týdnech. Cejtím to i na sobě, mám neustálý deficit lásky, celý život,“ uzavřela překvapivě Krejčíková. ■