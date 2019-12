V sedmdesáti zpěvačka řádí jako zamlada. Kvůli roli, která ji proslavila, prožívá v zákulisí peklo

Petra Černocká promluvila o zákulisí nového představení. Foto: Václav Beran

Představitelka Saxany z komedie Václava Vorlíčka (✝88) Dívka na koštěti ale netušila, jak náročný úkol ji na jevišti čeká. „Když jsem zaznamenala, jak náročné to celé představení je, kolik techniky se skrývá v zákulisí, tak jsem nevěřila, že k premiéře vůbec dojde,” kroutila hlavou Černocká na vernisáži své výstavy.

Představení Šimona Cabana, který opět skloubil své profese scénografa a režiséra, je velmi technicky náročné. „Je to peklo. Nikdy nevíme, jestli o někoho v zákulisí nezakopneme. Ale pravdou je, že je to celé natolik synchronní, že k nehodě zatím nedošlo. To mě opravdu překvapilo, protože je to složité představení,” říká Petra, která obdivuje také své kolegy. „Lidé, kteří vzadu připravují scénu, se záhy převlečou a zpívají na forbíně,” říká Petra Černocká, která zároveň láká do divadla. ■