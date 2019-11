Mladík z dětského domova vzpomíná v Misi nový domov na dětství: Když máma neměla peníze na alkohol, pila čisticí prostředky

František se neubrání slzám. Video: Nova TV

Čtyřiadvacetiletý František se narodil do rodiny alkoholiků. „Když mamka neměla peníze, tak pila i okenu,“ vzpomíná na děsivé zážitky. Kromě problémů s alkoholem rodina bojovala i s fyzickým násilím ze strany otce. „Táta mámu zmlátil tak strašně, že byla celá od krve a musela přijet sanitka. Já jsem utekl a vůbec jsem se domů nechtěl vrátit. Stydím se za to, že táta jako muž vztáhl ruku na ženskou, protože to je prostě nepřijatelné,“ rozplakal se František. O maminku později přišel a jediný, kdo o něj v dětství s láskou pečoval, byla babička, která ale bohužel jednoho dne přímo vedle Františka ve spánku zemřela. Zůstal mu jen otec, který se s alkoholismem a demencí léčí v psychiatrické léčebně, a tak se Franta jako desetiletý dostal do dětského domova.

Jako štěstí v neštěstí si ale v domově našel novou a mnohem lepší „rodinu“. Vychovatel Ondřej je pro Frantu dodnes jako starší bratr, přesto, že je žádné pokrevní pouto nespojuje. Jelikož už ale František není dítě, musel před čtyřmi lety domov opustit. Odhodlaně se postavil výzvě začít žít od začátku a po svém. S dvaceti tisíci v kapse si dokázal najít dobrou práci, zařídit si sirotčí důchod a z ušetřených peněz složit jistinu na hypotéku. Konečně má vlastní hnízdo, ve kterém se může realizovat. Jenže je teprve na začátku a přesto, že se starý byt snaží vlastními silami zrekonstruovat, peněz není dost. Františkova náhradní rodina z dětského domova se proto rozhodla sympatickému bojovníkovi pomoci a kontaktovala Misi nový domov, která se pokusí Františkovi zpříjemnit budoucnost. ■