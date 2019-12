Zpěvačce Arianě Grande se podpatky nevyplatily a spadla z pódia: Podívejte se, jak se jí podařilo přistát

Ariana Grande Profimedia.cz

SHE FELL ON BEAT I HAVE TEARS pic.twitter.com/CVTxclFcoU — nora (@diornasa) 25. listopadu 2019

Zpěvačku trapas spíš rozesmál a tanečník jí pomohl zpátky na pódium, kde pokračovala ve vystoupení jako správná profesionálka. Fanoušci okamžitě pohotově sdíleli video na sociálních sítích, ale ani to Arianě nevadilo. Dokonce ho nasdílela i sama.

„Brečím, šlo to až moc dobře,“ zavtipkovala v popisku videa na Twitteru. Není to poprvé, co Grande ztratila při vystoupení rovnováhu. Uklouzlo jí to například i při show v pořadu Ellen DeGeneres v loňském roce, kde zpívala píseň Thank You, Next. Podpatky holt mohou být při taneční choreografii zrádné. ■