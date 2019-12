Za otlapkáváním kolegyně byl prý alkohol: Justin Timberlake přebral a teď toho prý lituje

Justin Timberlake Profimedia.cz

Ačkoliv to vypadalo dost podezřele, šlo prý o úplně nevinnou záležitost, kde hrál hlavní roli alkohol. „Jessica s Justinem se tomu spíš smějí. Ale bylo to nevhodné a je to něco, co by každou manželku vyvedlo z míry. Prostě toho moc vypil a nechal se unést,“ prozradil zdroj blízký páru pro E! News.

Doplnil, že jejich manželství to určitě přežije a Justin se kvůli tomu cítí provinile. „Jessica je na něj moc hodná a on ví, jaké štěstí má. Říká, že o nic nešlo a všichni se bavili společně. Mezi ním a kolegyní nic není.“

S tím, že zpěvák nejspíš trochu přebral, se zdroj nemýlil. Internetem koluje kromě fotografií i video, z nějž je patrné, že byl Justin úplně na krupici. Snad si tedy při dalším alkoholovém dýchánku dá větší pozor na ruce. ■