Kopanec mezi nohy a legrační intimnosti s Řezníčkem. Simona Krainová promluvila o milostných scénách z Ordinace

Simona Krainová má v seriálu Ordinace v růžové zahradě milostnou linku s Pavlem Řezníčkem. Video: TV Nova

V podstatě hned, co Simona Krainová (46) nastoupila do Ordinace v růžové zahradě, na ni čekala milostná scéna s Pavlem Řezníčkem. Modelka svěřila, že z ní měla obavy. „Bála jsem se těch scén a modlila se, aby jich bylo co nejméně,“ řekla.