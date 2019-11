Nemohou si přijít na jméno, nebo se tolerují? Takhle reagovala manželka Justina Biebera na jeho bývalku Selenu Gomez

Jak to mezi sebou mají Selena Gomez a Hailey Baldwin? Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ačkoliv to někdy vypadá, že by si celý svět přál, aby si Hailey Baldwin (23) a Selena Gomez (27) vyškrábaly navzájem oči, tyto mladé dámy vědí, jak si zachovat dekórum. A podle všeho mezi nimi nepanuje ani žádná nenávist.

Selena o víkendu po dvou letech vystoupila v živém vysílání během udílení cen American Music Awards, a ačkoliv zazpívala i píseň Lose You To Love Me, která je právě o jejím bývalém Justinu Biebrovi (25), jeho manželka s tím zjevně nemá problém a ukázala svou podporu zpěvačce několika lajky na sociálních sítích.

Když Selenin maskér Hung Vanngo sdílel video se zpěvačkou před jejím velkým večerem, Hailey jej neváhala olajkovat. A není to poprvé, co tak učinila. I po vydání singlu Lose You To Love Me Hailey lajkla zpěvaččin snímek, kterým nový hudební počin oslavila.

Hailey vyjádřila Seleně podporu několika lajky.

Po vydání singlu se objevily zprávy, že Hailey z nového songu nebyla vůbec nadšená. Modelka zvěsti popřela a Selena sama přidala vyjádření, že nikdy nehodlá „bojovat“ s jinou ženou pro pobavení ostatních, protože ženy, speciálně pak v zábavním průmyslu, by se podle ní měly navzájem podporovat.

A jak se paní Bieber píseň líbila? „Justin s Hailey se snaží na píseň nijak nereagovat. Pro Hailey to není ideální, ale chápe, že Justin měl minulost a rozumí také tvůrčímu procesu umělců,“ nechal se slyšet zdroj blízký slavnému páru pro E! News. „Chápou, že se z toho Selena chtěla vypsat a přejí jí, aby byla šťastná. Nijak se jich to nedotklo,“ doplnil.

Bieber a Gomez randili na střídačku od roku 2011. Vztah to byl velmi dramatický, plný rozchodů. V mezipauzách měli oba jiné partnery, ale nakonec si k sobě vždy našli cestu zpátky. Naposledy se spekulovalo, že spolu randí v březnu 2018. V červnu téhož roku ale už Justinovo srdce zahořelo pro Hailey, se kterou se následně zasnoubil a letos oženil. ■