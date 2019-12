Troufnul si na hit Karla Gotta: Poslechněte si, jak Bořek Slezáček zazpíval známou písničku zesnulého Mistra

Bořek Slezáček zazpíval Gottův hit.

Moderátor a herec Bořek Slezáček (52) překvapil publikum, když si troufnul na píseň Když jsem já byl tenkrát kluk, kterou známe především v podání Karla Gotta (✝80). Do své talk show si ho pozvala Marta Jandová, která vůbec nešetřila chválou na Bořkovu adresu.

„Ty zraješ jak dobré víno. My jsme se pár let neviděli, ty jsi byl takový holobrádek, který si hodně užíval života,“ přivítala Bořka ve své talk show MARTA moderátorka. „Jojo, já jsem hodně, hodně chlastal, to je pravda,“ odpověděl rázem Bořek, který se o svých problémech následně rozpovídal.

„Těch důvodů se vždycky najde hodně, nicméně ten výsledek je důležitý. Začalo to nevinnými večírky, asi jako u každého. A pak se mi to stalo hlavní životní náplní. Zničehonic si pak člověk uvědomí, že je alkoholik, že dělá ostudu. A nejhorší na tom je, že hrozně ubližuješ lidem, které máš rád, kteří nad tebou jako jedni z posledních ještě nezlomili hůl,“ řekl Bořek, který v současné době exceluje v muzikálu Kvítek mandragory v Divadle Broadway.

Proto ho také Marta požádala, aby před publikem něco zazpíval. Slezáček si vybral píseň, kterou měl na repertoáru právě Gott. Od publika si vysloužil ovace a potěšil i druhého hosta, kterým byla Jitka Asterová. ■