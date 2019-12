Tady luxus a drahé modely nečekejte: Míša Nosková se ukázala v plavkách na dovolené v Indii

Míša Nosková vyrazila na dovolenou do Indie. Foto: archiv M. Noskové

Michaela Nosková (36) má pro strach uděláno. Se svým pracovním a životním partnerem Jindřichem Čandou vyrazila totiž na výlet do Indie, který si rozhodla užít plnými doušky. Nejenže bez obav ze žaludečních potíží ochutnávala místní pochutiny, navíc se koupala v moři plném krokodýlů.

S aktuálním partnerem Míša změnila své cestovatelské priority. Dřív byste ji z luxusního resortu dostávali jenom stěží, dneska se vyžívá v adrenalinových zážitcích. “Indie je kombinací všeho, co člověk dokáže obdivovat i všeho, co mozek naprosto nedokáže pochopit,”popisovala mj. místní dopravu, kde kupodivu za celý pobyt nepotkala žádnou nehodu.

“Indie je plná nádherných hor, jezer, vodopádů a velice silné historie. Hinduistické chrámy jsou otevřené všem a nikdo se na bělocha nekouká s despektem, pokud chce absolvovat místní obřady. Naopak nám měli potřebu pomáhat a vysvětlovat, co a jak udělat. Indové jsou především mimo hlavní město neskutečně usměvavý a milý národ,” vyprávěla Nosková, která pro svůj výlet společně se svým partnerem nevybírala zrovna turisty vyhledávané destinace.

“Všude jsme byli tak trochu za exoty, což s sebou přináší mnoho žádostí o selfie od místních obyvatel. Vražedné je cestovat vlakem, pokud člověk trefí špatnou třídu, což se nám povedlo. Bylo vedro, vlak měl tři a půl hodiny zpoždění a byl plný vůní i nevůní,” vzpomíná představitelka Killer Queen z muzikálu We Will Rock You, která se na vlastní kůži přesvědčila, že Indové mají pro strach uděláno.

“Jeden poznatek je skvělý. Když se Indů zeptáte, která nebezpečná zvířata tam žijí, odpoví, že žádné. Když se jich začnete ptát, zda jsou tam hadi, tygři, krokodýli atd., odpoví, že ano. Myslím, že to je zřejmé tím, že jsou s místní faunou natolik sžití, že nepovažuji kobru za nebezpečí, což jsme tam mnohokrát viděli na vlastní oči,” popisuje zpěvačka.

Například na Adamanských ostrovech je kvůli nebezpečí útoků krokodýlem po setmění na některých plážích zákaz vstupu. “My jsme měli z těch krokodýlů respekt, některé jsme i viděli. Naštěstí jen z uctivé vzdálenosti,” přiznala zpěvačka, s tím, že se také v nebezpečné vodě vykoupali.

“Zrovna když jsme byli ve vodě, tak zaznělo hlášení, abychom se přiblížili víc k pláži. Zřejmě proto, že někde poblíž viděli krokodýla. Člověk, když chce zažít kus neuvěřitelného ráje, holt se musí přizpůsobit tomu, že to není jen ráj pro lidi,” dodala Nosková. Na Adamanských ostrovech žijí slanovodní krokodýli, kteří běžně dorůstají 6-7 metrů. Někdy i více.

Ačkoliv to může vypadat, že Nosková a její partner v Indii zbytečně riskovali, zpěvačka jedním dechem dodává, že nejdůležitější před podobnou výpravou je příprava. Kromě soukromého cestování chtěli hlavně rozšířit místa pro své klienty v jejich agentuře, která se specializuje na svatební cesty, svatby v zahraničí, ale i expedice mimo turistické rušné destinace. “Cestovat jako běžný turista samostatně dnes není bezpečné téměř nikde, obzvláště pokud nemáte místní kontakty a nevíte, které zásady dodržovat,” míní Míša.

Pokud jde o práci, v tuto chvíli se zpěvačka věnuje přípravě na roli v muzikálu We Will Rock You, který bude mít premiéru v dubnu v pražské Tipsport Areně a v prodeji jsou již i lístky na představení v Ostravě či v Brně. ■