Pomalovaná bojovnice s vyplazeným jazykem: Drsná Jiřina Bohdalová předvedla bojový tanec haka!

Fotbalový klub Amfora předvedl slavnou haku.

„Původně jsme chtěli natočit píseň, kde by každý měl jednu větu ve stylu We are the world, ale nakonec jsme se rozhodli pro něco, co bude víc šokovat,“ uvedl Petr Salava pro Super.cz.

„Jde o takový vtípek, který se nám podařil natočit za 3 hodiny a celé to režíroval Filip Renč (54),“ řekl nám Salava k velmi povedenému provedení tance haka, který je ikonický pro začátky rugbyových zápasů novozélandského týmu All Blacks.

Pomalované obličeje, drsné výrazy a vyplazené jazyky - to vše k tanci patří a dokonale to ztvárnily i přední české osobnosti, jakými jsou Jiřina Bohdalová (88), Karel Šíp (74), Martin Dejdar (54), Jan Čenský (58), Roman Skamene (65) či Stanislav Hložek. Nechyběli ani členové týmu Amfory ze sportovních řad, jako například Jan Berger, Karol Dobiaš, Ladislav Vízek či Antonín Panenka.

Podívejte se sami, jak se osobnostem z televize a fotbalového světa povedlo pod vedením choreografky Zuzany Pilné ztvárnit i ve vyšším věku sportovní výkon při maorském bojovém tanci haka. Ten původně tančili bojovníci před bitvou, a je vždy doprovázen akustickými projevy samotných tanečníků. Zejména Jiřina Bohdalová v této poloze doslova excelovala. ■