Oslavenec Roman Šebrle: Pochlubil se svými trofejemi a vyhlásil vysoké nálezné za zlatou olympijskou medaili

Roman Šebrle se svými medailemi. Foto: archiv FTV Prima

„Je to krásná sbírka, co říkáte? Jen to, co je pro mě nejcennější, v ní schází. Zlatá olympijská medaile z Atén. Pro mě má hodnotu velkou, ale pro toho, kdo ji našel či najde, je zcela bezcenná, protože je v Česku jediná a všichni vědí, že je moje, že jsem ji ztratil,“ svěřil se moderátor a bývalý sportovec.

„Proto vyzývám poctivého nálezce, ať mi ji přinese do televize Prima, čekám na něj s velkou radostí a odměnou 100.000 korun. To je mnohonásobně víc, než je hodnota kovů, ze kterých je vyrobena. A v té své radosti se ho ani nebudu ptát, kde ji ten šťastlivec našel. Hlavně, že se tak po dvou letech stalo,“ doufá Šebrle.

Moderátor Primy přišel o olympijské zlato z roku 2004 z Atén v květnu 2016. „Poctivému nálezci nebo tomu, kdo informací přispěje k odhalení pachatele, bych rád osobně poděkoval při večeři, kde bych mu chtěl věnovat knížku Atény 2004 s věnováním,“ říkal na jaře 2016. Teď ale odměnu rekordně navýšil. ■