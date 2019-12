Nejkrásnější úsměv Česka! Tahle Miss vás odzbrojí nejen dokonalou postavou

Karolína Kokešová Super.cz

"Bude to pro mě něco nového, moc se těším na tu příležitost. Odlétám za měsíc a půl. Bude to náročné, přípravy musí začít už brzy," řekla Super.cz Karolína, která nemusí mít strach, že nebude mít dostatek letních šatiček. "Je tam asi dvacet stupňů, není to u moře, ale ve vnitrozemí v horách, takže by tam vedro být nemělo," usmívá se.

Karolína bude sázet na svůj hollywoodský úsměv, krásnou postavu a výbornou angličtinu. "Jsem zatím zcela přírodní. Nechám si jen naplést vlasy, přidám řasy. Ale žádné speciální úpravy neplánuji. Začala jsem pracovat na postavě, chodím do fitka, snažím se zase normálně jíst," dodala Karolína na vánočním večírku České Miss. ■