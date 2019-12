Synovec Šebrleho ukázal neuvěřitelné svaly. Tenhle pekáč buchet neměl bývalý olympijský vítěz ani v dobách své největší slávy

Roman Šebrle Super.cz

David začínal před lety také s desetibojem. "Dělal jsem desetiboj sedm let, ale pak jsem se hodně zranil a už to šlo dolů. Nechtěl jsem být tlustej, když jsem skončil, tak jsem zalezl do fitka," řekl Super.cz David, který u sportu zůstal, ale začal se věnovat Men´s Physique.

"Dneska třetí, bronz. Byla to dřina. Musel jsem projít těžkou dietou, je to náročné. Byl jsem ve fitku šestkrát týdně, k tomu kardio, kruhové tréninky. Musí se tomu hodně obětovat," dodal David Šebrle. ■