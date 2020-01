Kateřina Lébr je vdanou paní. Super.cz

Zatím si modelka známá pod svým dívčím jménem Kateřina Šonková nezvykla na nové příjmení Lébr, které vyvdala . „Stále si na to zvykám a občas řeknu Kateřina Šonková,” svěřila se nám na otevření asijské restaurace finalistka České Miss roku 2008.

Po svatbě většina dvojic začne pracovat na dítěti. To ale nespíš nebude případ Kateřiny a jejího manžela Matouše. „Necháváme to plout, bude, nebude. Máme před sebou ještě hodně cestování, tak uvidíme,” mávla rukou Katka.

Novomanželé mají za sebou svatební cestu v Alpách a na další, podstatně dobrodružnější dovolenou se chystají. „Plánujeme vyrazit do Japonska,” říká Lébr, která ještě předtím vyrazí na Srí Lanku. „Tam se mnou asi manžel nepojede. Jsme spolu sedm let, a tak je potřeba nějaká pauzička, aby se nám po sobě stýskalo. Na Srí Lance budu nejdřív cestovat a pak budu pomáhat v útulku. Jsem na to zvědavá,” říká před dobrodružnou cestou Katka Lébr. ■