Simona se vánočního obžerství neobává. Michaela Feuereislová

Málokterá celebrita tráví tolik času na dovolené jako Simona Krainová. Dalo by se očekávat, že během blížících se svátků modelka využije prázdniny svých synů a vyrazí opět někam do tepla. Ve skutečnosti se ale kráska těší na tradiční Vánoce strávené v České republice. V obklopení tradičními dobrotami prý ale modelce nehrozí, že by přibrala na váze. Jiří Čeladník