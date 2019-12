Taylor Swift překonala rekord Michaela Jacksona: Pyšný výraz zpěvaččiny matky bojující s rakovinou vás dostane

Taylor Swift s maminkou Andreou Profimedia.cz

Taylor Swift (29) si odnesla celkem šest ocenění z udílení hudebních cen American Music Awards 2019. Stala se umělkyní roku, nejoblíbenější interpretkou v kategorii pop/rock i celkově, album Lover se stalo nejoblíbenější deskou a klip k singlu You Need to Calm Down nejoblíbenějším hudebním videem. K tomu ještě obdržela cenu interpret dekády a zlomila rekord v počtu získaných ocenění, který držel zesnulý Michael Jackson (✝50). Celkem jich má na kontě 29, zatímco král popu se pyšnil 24.