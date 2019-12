I těsně po operaci vzala útokem pláž: Mamina z Big Brothera strašila Thajce ovázanou hlavou i vystavenými ňadry

Lisa Appleton Profimedia.cz

Otázkou také zůstává, zda jí estetická úpravu pomůže. Ač by měla zůstat v klidu, vůbec se neostýchala a s obvazy na hlavě vzala útokem místní pláž. A jak už jsme u této známé exhibicionistky zvyklí, plavky považuje za naprostou zbytečnost.

Tedy aspoň horní díl, jinak by to už bylo na pováženou a Thajci by možná volali policii. Polonahá účastnice bizarních reality show zkrátka budí jeden rozruch za druhým. Uvidíme, zda se díky získané publicitě dočká pozvánky do další televizní show.

Lisa využívá všechny laciné triky k upoutání pozornosti, ale díru do světa zatím moc velkou neudělala. A my se vůbec nedivíme. ■