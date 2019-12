Rita Ora Profimedia.cz

Krásná britská zpěvačka s kosovskými kořeny Rita Ora (29) slaví 26. narozenin. Její debut nastal už před 8 lety, kdy se proslavila duetem s DJ Freshem s názvem "Hot Right Now“.

Její kariéra ale jen u jednoho hitu neskončila a šla postupně vzhůru díky spolupráci s dalšími umělci. Nazpívala duet "Black Widow" s Iggy Azaleou (29), a také velký hit "For You", u kterého se spojila s Liamem Paynem z One Direction pro film Padesát odstínů svobody, kde si sama zahrála malou roli.

Nejen pro své hudební úspěchy je Rita známá. Se svým sex-appealem svádí samotným pohledem, ale to jí nestačí a přidává k tomu i pořádně sexy oblečení.

Zpěvačka zbožňuje průhledné materiály, provokativní prádlo a o číslo menší plavky, ze kterých nechává svá prsa vykukovat na fotkách na svém instagramovém účtu. Své výrazné poprsí už dokonce ukázala v celé jeho kráse na titulce časopisu Lui v roce 2016. Pokochejte se jejími křivkami v naší galerii. ■