Dcera Umy Thurman byla ozdobou hudebního galavečera. Éterická zrzka sama dělá na desce

Maya Hawke na galavečeru American Music Awards Profimedia.cz

Zatím hudební ceny jen předává, ale co není, může brzy být. Dcera herců Umy Thurman (49) a Ethana Hawkeho Maya Ray Hawke (21) se vedle herectví věnuje i muzice, a dokonce dělá na vlastní desce. „Je to pro mě opravdu důležitý projekt,“ říká jednadvacetiletá dívka.

O desce, která zatím čeká na název, Hawke mluvila s Entertainment Weekly. „Pořád, celý svůj život jsem psala písně. Je to něco, co si skutečně užívám, je to způsob sebevyjádření,“ uvedla. Ochutnávku sdílela na sociální síti, skladbu, na níž spolupracovala se zpěvákem a skladatelem Jessem Harrisem.

Co se obecně sociálních sítí týče, až tak jim ovšem nefandí. Vzpomíná prý na dobu, kdy lidé sledovali umělce hlavně skrze a kvůli jejich práci. „Dnes to vypadá, že se všichni kloní k tomu být veřejnými osobnostmi. Já nechci být osobnost. Chci pracovat. Chci být herečka,“ svěřila magazínu InStyle.

Na svém snu pracuje zdatně, za sebou má role v minisérii Malé ženy, ve filmu Tenkrát v Hollywoodu a v seriálu Stranger Things. A příští rok ji čeká premiéra dramatu Mainstream.

Snímky pocházejí z akce American Music Awards, kde Maya vyhlašovala a předávala jednu z cen. ■