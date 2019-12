Za měsíc oslaví první narozeniny! Míša Maurerová ukázala dceru Emmu

Michaela Maurerová s dcerou Emmou Michaela Feuereislová

"Všechna těhotenská kila pryč nemám, ale hezky se rozprostřela. Unaveně se rozjela do celého těla, tudíž se nikde nevyboulila a nemusím to nijak maskovat," řekla Super.cz.

I s dcerou herečka vyrazila podpořit charitativní sbírku potravin do pražského supermarketu. "Zažila jsem jaké je to být matkou samoživitelkou, být matkou, která nic nemá. Velmi dobře si to pamatuju a to je ten hlavní důvod, proč pomáhám. Já jsem věděla, že já to nějak přežiju a vyřeším, i když ten stres byl obrovský, ale ten stres, že to dítě by nemělo, to je hrozné. Uspokojit jejich základní potřeby – jídlo a pleny, to bylo těžké," přiznala Maurerová, a proto také naplnila svůj vozík až po okraj a soustředila se především na dětskou výživu, příkrmy a věci, které uspokojí maminky v azylových domech.

Hlad a finanční nouzi ve svém životě zažila i oblíbená herečka Michaela Badinková (40), která také dorazila podpořit charitativní projekt.

"Když jsem přijela ve svých začátcích do Prahy a byla jsem těsně po škole - projekty, které měly začít, vůbec nevycházely a já jsem najednou neměla ani na jídlo či nájem, byla jsem zoufalá. Musela jsem si půjčovat peníze od kamarádů a díky brigádám v hospodě jsme jim to pak mohla vrátit. Takže to znám moc dobře. Oni lidé mohou mít pocit, že nám lidem, co jsme vidět na obrazovkách, se nic takového neděje, ale každý má svůj životní příběh. Já jsem ty začátky měla hodně krušné," dodala Badinková. ■