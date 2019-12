Selena Gomez předvedla bujný dekolt i žhavé vystoupení: Návrat na hudební scénu se nemocné zpěvačce povedl

Selena Gomez Profimedia.cz

Poté uchvátila dav vystoupením na pódiu, zazpívala své aktuální hity Lose You To Love Me a Look At Her Now. V černých šatech dojala první jmenovanou písní, s druhou to pak rozjela v sexy body značky Versace a kozačkách. Selena vystoupila v přímém přenosu po více než dvou letech a nervozita se podle některých fanoušků podepsala i na jejím výkonu.

Gomez má lupus a v minulosti prodělala transplantaci ledviny. Loni na podzim se zpěvačce problémy s ledvinami vrátily a psychicky se zhroutila. Nějakou dobu pobyla v rehabilitačním zařízení a odmlčela se ze sociálních sítích i hudebně. Velký návrat přišel až s letošními singly, fanoušci by se také co nevidět měli dočkat nového alba. ■