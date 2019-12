Kendall Jenner způsobila rozruch na svém Instagramu: Já! Já! Já! píšou jí fanoušci, sestry i plno hvězd

Kendall Jenner a Fai Khadra Profimedia.cz

Fanoušky, příbuzné, ale i spoustu jejích přátel proto strhla výzva na Instagramu, kde modelka zveřejnila fotky, na kterých si hraje se synovci Saintem a Psalmem, a do placu hodila dotaz, jestli by neměla se svým kamarádem Faiem taky založit rodinu. „Kdo je pro, ať to napíše ‚já‘,“ vyzvala Kendall. Lidé začali reagovat okamžitě.

Ozvaly se její sestry Kim (39) i Kylie (22), matka Kris, ale i kamarádky Gigi Hadid (24) nebo Hailey Baldwin (23). Té mimochodem manžel Justin v přání k víkendovým 23. narozeninám také napsal, že jsou u nich na řadě děti.

Fai Khadra patří do modelčina úzkého kruhu přátel. Na fotkách pořízených paparazzi i těch, které Kendall sama zveřejňuje, k sobě mají velmi blízko. Spekulace o tom, že by spolu randili, ale Jenner vytrvale popírá. „Nechodíme spolu, je mým doprovodem,“ odpovídá na otázky svého okolí a fanoušků. Nepříjemné jí ale zřejmě nejsou, když drby ještě přiživuje otázkou na společné rodičovství.

Kendall moc dobře ví, že není jednodušší cesta, jak followery vyburcovat k reakci, než se jich zkrátka na něco zeptat. Komentáře a také lajky se pak hrnou, jen to sviští... ■