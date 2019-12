Kanadská hvězda 90. let se toho nebojí: Zlaté body a zával růžových volánů z hlavy jen tak nedostanete

Shania Twain se na American Music Awards postarala o hudební i vizuální zážitek. Profimedia.cz

Twain se do srdcí fanoušků zapsala písněmi jako Man! I Feel Like A Woman, Any Man Of Mine, You're Still The One, That Don't Impress Me Much nebo You're Still The One. Všechny o víkendu v losangeleském divadle Microsoft z úst této legendy, jak ji označila moderátorka večera, zpěvačka Ciara, také zazněly.

V roce 2015 dala Twain hudebnímu byznysu ve velkém stylu sbohem, rozlučkovým turné, o které byl značný zájem. U některých fanoušků si to sice trochu rozházela, když o dva roky později vydala nové album a oznámila další turné, většina ale byla pochopitelně nadšená. Letos v červnu zpěvačka oznámila angažmá v lasvegaském divadle Zappos. ■