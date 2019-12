Potěšte své blízké originálním krytem s vlastním potiskem. Ideální dárek pod stromeček!

Zabalený v dřevěné luxusní krabičce.

Potištěný kryt Vám krásně zabalí do luxusní dřevěné krabičky s papírem, a tak obdarovaný většinou do poslední chvilky netuší, co rozbalí. A o to nám přece jde. Vzbudit u obdarovaného, co možná největší překvapení. Nemusíte si tak lámat hlavu s balením. Stačí si pouze na picasee.cz vybrat materiál (plast nebo silikon) či barevnou variantu krytu, který bude sloužit jako podklad pro Váš vlastní design. Opravdu, to zvládne každý, nemusíte se bát!