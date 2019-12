Krakonoš František Peterka (✝94): Ke konci života se modlil, ať bůh ukončí jeho trápení

František Peterka Foto: Pavel Smrž / CNC / Profimedia

Moudrý a spravedlivý Krakonoš z Krkonošských pohádek (1974 - 1984), trenér juda ze snímku Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974), ale také pomstychtivý soused Bartáček z komedií Zítra to roztočíme, drahoušku…! (1976) a Co je doma, to se počítá, pánové… (1980) – oblíbeného herce máme spojeného především s těmito postavami. František Peterka jich ale během kariéry ztvárnil mnohem víc a vždycky byl nepřehlédnutelný, a to nejen kvůli své výšce 186 cm a vypracované muskulatuře. Byl to prostě velký sympaťák a nebylo snad diváka, který by ho neměl rád.