Zatímco pro osmnáctiletou dceru Cindy Crawford (53) jde o první vážný vztah, který je vzhledem k popularitě obou tzv. na očích, Pete jich má za sebou už několik.

Randil s dcerou komika Larryho Davida, herečkou Cazzie David, zasnoubený byl se zpěvačkou Arianou Grande (26), poté se vídal s výrazně starší herečkou Kate Beckinsale (46) a následně jej spojovali s dcerou Andie MacDowell a jednou z hvězd Tarantinova posledního filmu Tenkrát v Hollywoodu Margaret Qualley.

Co na něm ženy vidí? Možná to, že o ně pečuje jako o princezny, alespoň to řekl v rozhovoru pro magazín Paper. „Snažím se dělat první poslední, protože co jiného máte dělat? Když jste s někým ve vztahu, měli byste zajistit, aby se ta osoba cítila co nejlépe to jde,“ radí Davidson. ■