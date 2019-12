Na Kanáry odjela Monika bez manžela. Foto: Instastories M. Marešové

Pojí je láska k cestování, to ale neznamená, že by Leoš Mareš (43) a jeho manželka Monika (38) museli vyrážet za poznáním bezpodmínečně jen společně. Moderátor rád jezdí na pánské jízdy se svými syny, módní a kosmetická redaktorka zase často odlétá do ciziny za prací, nebo jí dělají společnost blízcí.