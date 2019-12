Jason Derulo Profimedia.cz

„Bylo to na Bali. A upřímně, když jsem se ráno vzbudil, nenapadlo mě, že z toho bude moje nejlajkovanější fotka. Vznikla už před několika měsíci, není to nic čerstvého,“ řekl Derulo s tím, že „my Haiťané vypadáme trochu jinak“. Na dotaz jedné z komentujících žen - jaké zvíře to schovává v boxerkách - odpověděl, že anakondu.

„Tak co, přiznejte se, zoomovali jste?“ popichoval fanoušky

Na internetu už kolují parodie na snímek, jednu z nich, fotku drobného muže s dlouhou větví zastrčenou v boxerkách, zpěvák také sdílel a v žertu se ptal fanoušků, kdo si vede líp.