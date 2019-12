Veronika Gajerová se potýká s dluhy. Michaela Feuereislová

Velmi nepříjemné životní období nyní zažívá herečka Veronika Gajerová. Bývalá hvězda seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 se podle deníku Aha! dostala do dluhové pasti a musela vyhlásit osobní bankrot. Do finančních problémů se herečka dostala postupně, v průběhu několika let.

„Ano, snažím se to řešit. Máme s přítelem dohromady čtyři děti a nerada bych se ocitla v situaci, že třeba nebudeme bydlet. Neudělala jsem to schválně,“ řekla deníku Gajerová a uvedla, že peníze (přes tři miliony korun) si nepůjčila, aby si žila v luxusu. „Snažím se co nejlíp dělat svou práci a budu pracovat dál, abych to všechno zvládla.“

Představitelka vášnivé Vlasty z filmu Copak je to za vojáka dluží také některým svým kolegům, mj. herečce Daně Morávkové. Ta Gajerové půjčila 25 tisíc korun. „Protože jsme s manželem blbí a chtěli jsme jí pomoct, ale věřte tomu, že jsme teď vyléčení,“ cituje Aha! Morávkovou.

Gajerová věří, že se jí podaří situaci zvládnout. „Všem těm lidem se pak omluvím. Teď jsem udělala všechny kroky, abych dostála svým slibům a abych to dala do pořádku,“ dodala. ■