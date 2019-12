Sexbomba Mottlová zkrátila svou hřívu a zvolila stejný odstín jako partner. S přítelem teď vypadají spíš jako dvojčata

S partnerem mají velmi podobný odstín vlasů. Michaela Feuereislová

„Vždycky jsem chtěla mikádo, ale nikdy jsem k takové změně neměla odvahu. Říkala jsem si, že k tomu dojde, až když budu kojit, tak o vlasy přijdu a půjdu do toho. Přišlo to ale dřív, řekla jsem si, že chci něco šmrncovního, a tak jsem šla do platiny,” říká herečka, která strávila osm a půl hodiny v kadeřnictví.

Většinou se ženy k podobným výrazným změnám uchylují následkem vztahové krize a touhy po novém začátku. To ale není Bářin případ, neboť ona se svým partnerem Josefem Kůrkou prožívá vrcholnou fázi zamilovanosti. Spíš se barvou vlasů svému příteli přiblížila. „Pepa se ze začátku bál, že to budu mít až příliš krátké, ale nakonec je spokojený. Vlastně máme stejnou barvu vlasů, což je strašné,” smála se Bára Mottlová. ■