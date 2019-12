Růžová je její barva. Michaela Feuereislová

Výstřední blogerka jezdila růžovým autem, vlastní růžovou šatnu a v jejím šatníku převládá hlavně růžová barva. Na večírku, kde svou růžovou kolekci představil donedávna ortodoxní vyznavač černé barvy Philipp Plein, se tedy česká Barbie cítila jako Alenka v říši divů. „Všechno to tam bylo do detailu tak růžové! Úplně se mi trefili do vkusu,” říká Dominika.

Blogerka si pro tuto příležitost oblékla latexový obleček složený z bundičky a minisukně. V tomto chladném a sychravém počasí bylo obdivuhodné, že Dominika odhalila i bříško. „Ne vždy to může být příjemné a pohodlné, ale bohužel, pro krásu se občas trpět musí... Aspoň já to tak mám,” uvedla Dominika Myslivcová a dále dodala: „Zima mi byla velká, ale kdo by nechtěl mrznout v takové parádě?” ■