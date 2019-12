Představitelka Saxany měla na dosah Lexikon kouzel. Proč Černocká vzácnou relikvii nakonec nevlastní?

Černocká slaví sedmdesáté narozeniny a v unikátní knize prozradí neuvěřitelné věci. Foto: Jan Tůma

„Nejde o můj životopis, ale o soubor vzpomínek, příběhů, zážitků z mého života i života mé rodiny. Od dětství až takříkajíc po současnost. Díky tomu, že jsme tuhle knihu s mými kamarády a panem nakladatelem dělali, probírali jsme se fotkami, jsem si vybavila i řadu věcí, na které jsem v podstatě už i zapomněla,“ přiznala nám Petra Černocká.

Kromě jiného třeba na to, jak se dostala do Semaforu, jak ji z jedné „části“, tehdy František Ringo Čech vyhodil a ještě týž den potkala Suchého se Šlitrem, kteří ji přizvali ke spolupráci. „Semaforu vděčím za mnohé, a hlavně i za Saxanu. Kdybych nebyla tam, nevšiml si mě Václav Vorlíček a nedostala bych nabídku zahrát si v Dívce na koštěti,“ přiznala herečka a zpěvačka, které role Saxany zůstala vlastně až doteď. Protože právě ve Studiu DVA hraje v nové hudební komedii starou Saxanu.

V knize plné unikátních a dosud nezveřejněných fotek je třeba odpověď na otázku, kde a jak nakonec skončil i Lexikon kouzel ze slavného filmu. „Za všechno „může“ vlastně můj manžel,“ směje se Černocká na celý obývák. „Každý nadšený manžel by na jeho místě, kdyby někde v bazaru narazil na opravdu originální Lexikon z filmu, okamžitě takovou relikvii koupil a vítězoslavně donesl domů. Jirka skutečně na tu filmovou relikvii narazil náhodou v nějakém bazaru, ale jediné, co učinil, že mi to po návratu domů radostně oznámil. Okamžitě jsem ho hnala zpátky, ale co čert nechtěl, Lexikon mu zatím někdo vyfoukl. Víte, co ho v tom bazaru potěšilo víc? Oči se mu úplně rozzářily, když tam objevil sádrového kouřícího ježka,” kroutí hlavou Petra Černocká. ■